Larnaka’da bomba alarmı

Alithia gazetesi, olayla ilgili araştırma yapan polisin, araca konan bombanın el yapımı olduğunu tespit ettiğini yazdı.

Habere göre, bombanın patlaması sonucu araçta geniş çapta hasar meydana geldi.

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise Baf’ta meydana gelen bir olayda, park halinde bulunan aracın içerisinden 42 bin 200 Euro değerinde eşya çalındığını belirtti.

Gazete bilinmeyen kişilerin, araçta bulunan, içerisinde ziynet eşyası ve elektronik eşyaların bulunduğu çantayı alarak kaçtığını yazdı.

Habere göre polis olayla ilgili araştırma başlattı.