Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çinli Bilim İnsanları Bakırı Neredeyse Altına Dönüştürdü
Çinliler bakırı altına dönüştürdü
2018'in en önemli 10 bilim haberi
2018'in en önemli 10 bilim...
Malezya'da 100 kilogramlık piton bulundu
100 kilogramlık piton bulundu
Apple'a şikayet yağmuru
Apple'a şikayet yağmuru
Güneş Sistemi'nde inanılmaz olay: Uranüs yan yattı!
Uranüs yan yattı!
banner40

Larnaka’da Osmanlı Dönemine Ait Tarihi Bina Restore Ediliyor

Larnaka’da, 18’inci yüzyılda Osmanlılar tarafından inşa edildiği düşünülen tarihi bir binanın bakım ve restorasyon çalışmalarının başladığı haber verildi.

28 Aralık 2018 Cuma 19:00
Larnaka’da Osmanlı Dönemine Ait Tarihi Bina Restore Ediliyor

Larnaka’da lokal, kulüp ve dernek olarak kullanılmış olan binayla ilgili çalışmaların yaklaşık 18 ayda tamamlanmasının beklendiğini yazan Alithia gazetesi, restorasyon çalışmaları için bir buçuk milyon Euro harcanmasının beklendiğini kaydetti.

Gazete tarihi binadaki çalışmaların 2020 yılında tamamlanmasıyla birlikte, buranın yaratıcılık ve kültür mekânı olarak kullanılacağını belirtti.

banner41
Larnaka’daki binanın, 18’inci yüzyılın ikinci yarısında Osmanlılar tarafından inşa edildiğinin tahmin edildiğini ve binanın ilk olarak han (konuk evi) olarak kullanıldığını yazan gazete, İngilizlerin adaya gelişiyle birlikte binanın devlet memurları ve askerler için kulübe dönüştürüldüğünü, bahçesinde ise Kıbrıs’ın ilk tenis kortunun inşa edildiğini vurguladı.

1974 yılının ardından binanın Larnaka Kulübü olarak kullanıldığını kaydeden gazete, binanın Kıbrıs Türk malı olduğunu ve bugün bakımı ile restorasyonu amacıyla Larnaka Belediyesi’ne kiralandığını ifade etti.

Gazete, binanın “Kıbrıs” Bankası Kültür Merkezi-Pieridis Müzesi’nin karşısındaki Zinonos Pieridis caddesinde bulunduğunu ekledi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
LarnakaOsmanlı DönemiTarihi BinaRestoreHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Tarafında 2018 Yılında Akaryakıta Olan Talepte Yüzde İki Azalma
Rum Tarafında 2018 Yılında Akaryakıta Olan Talepte Yüzde İki Azalma
Trodos’ta Kar Kalınlığı 15 Santime Ulaştı
Trodos’ta Kar Kalınlığı 15 Santime Ulaştı
“Mühendisler Maraş’a Girmek İstiyor”
“Mühendisler Maraş’a Girmek İstiyor”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim