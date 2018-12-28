Larnaka’da Osmanlı Dönemine Ait Tarihi Bina Restore Ediliyor

Larnaka’da lokal, kulüp ve dernek olarak kullanılmış olan binayla ilgili çalışmaların yaklaşık 18 ayda tamamlanmasının beklendiğini yazan Alithia gazetesi, restorasyon çalışmaları için bir buçuk milyon Euro harcanmasının beklendiğini kaydetti.



Gazete tarihi binadaki çalışmaların 2020 yılında tamamlanmasıyla birlikte, buranın yaratıcılık ve kültür mekânı olarak kullanılacağını belirtti.





Larnaka’daki binanın, 18’inci yüzyılın ikinci yarısında Osmanlılar tarafından inşa edildiğinin tahmin edildiğini ve binanın ilk olarak han (konuk evi) olarak kullanıldığını yazan gazete, İngilizlerin adaya gelişiyle birlikte binanın devlet memurları ve askerler için kulübe dönüştürüldüğünü, bahçesinde ise Kıbrıs’ın ilk tenis kortunun inşa edildiğini vurguladı.1974 yılının ardından binanın Larnaka Kulübü olarak kullanıldığını kaydeden gazete, binanın Kıbrıs Türk malı olduğunu ve bugün bakımı ile restorasyonu amacıyla Larnaka Belediyesi’ne kiralandığını ifade etti.Gazete, binanın “Kıbrıs” Bankası Kültür Merkezi-Pieridis Müzesi’nin karşısındaki Zinonos Pieridis caddesinde bulunduğunu ekledi.