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Larnaka’da yeni taş ocağı inşası için 20 bin ağaç kesilmesi gündemde

Güney Kıbrıs'ta büyük bir çevre suçunun gerçekleşme aşamasında olduğu bildirildi.

04 Şubat 2020 Salı 15:55
Larnaka’da yeni taş ocağı inşası için 20 bin ağaç kesilmesi gündemde
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Bunun Kıbrıs Cumhuriyeti Jeolojik Araştırma Dairesinin, Larnaka ilçesinde yeni bir taş ocağı alanı meydana getirilmesi önerisiyle alakalı olduğunu yazan Haravgi gazetesi, taş ocağının Larnaka’nın dağlık bölgesine kurulmasının ve bunun için de devlet ormanının yok edilmesinin öngörüldüğüne işaret etti.

Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti Jeolojik Araştırma Dairesi’nin önerdiği üç bölge arasında bulunan “Delikipo” bölgesinde, 20 bin ağacın kesilmesinin planlandığını belirtti.

Gazete taş ocağı yapılması için önerilen alternatif bölgeler arasında bulunan Vavatsina’dan 15 bin, Yukarı Lefkara’dan 7 bin 250, Delikipo’dan 20 bin, Delikipo bölgesi içerisindeki bir yerden de 6 bin 900 ağacın kesilmesinin gündemde olduğunu ifade etti.

Haberde, araştırmanın geçtiğimiz günlerde tanıtıldığı ve bölge köyleri ile sivil toplum örgütlerinin şiddetli tepkisiyle karşılaştığı da kaydedildi.

(Fotoğraf: Temsili)

Son Güncelleme: 04.02.2020 16:19
Anahtar Kelimeler:
AhberAğaçOcağıTaşLarnaka
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