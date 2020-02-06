Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını kaybetti
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını...
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona virüsü açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona...
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı

Larnaka’daki ‘İstanbul Sokak’ tabelası tepki çekti!

06 Şubat 2020 Perşembe 15:10
Larnaka’daki ‘İstanbul Sokak’ tabelası tepki çekti!
banner48

Alithia gazetesi “45 Yıldan Sonra Larnaka’daki İstanbul Sokağı İçin Galeyan” başlıklı haberinde, konunun gazetelerin internet sitelerinde de yayınlandığını yazdı.

Gazete, Limasol, Larnaka ve Baf’ta bulunan eski Kıbrıs Türk mahallelerinde 1974’ten önce Kıbrıslı Türkler tarafından verilen yol isimlerinin değişmemiş bir şekilde muhafaza edildiğinin bir gerçek olduğunu da savundu.

Habere göre Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras ise konuyla ilgili açıklamasında, Larnaka’nın Kıbrıs Türk mahallesindeki yol isimleriyle ilgili konunun belediyenin yetkisinde olmadığını ve devletin politikasını teşkil ettiğini söyledi.

Viras açıklamasında “buna tepki gösterenlerin örneğin neden Piyale Paşa caddesinden değil de, İstanbul Sokak isminden rahatsız oldukları” sorusunu da sordu.

Yaklaşık iki yıl kadar önce Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) mensuplarının Larnaka’daki Kıbrıs Türk mahallesinde bulunan “Ankara sokağı” tabelasını kaldırdıklarını ve bunu protesto işareti olarak belediyeye teslim ettiklerini anımsatan Viras, tabelanın yeniden yerine yerleştirildiğini, çünkü bunun devletin resmi politikası olduğunu ifade etti.

“Kıbrıs Rum tarafı değil de, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak adlandırılmak istiyorsak böyle olması gerekiyordu” ifadesini kullanan Viras, eski Kıbrıs Türk mahallesindeki yolların isimlerinin değişmediğini, bununla birlikte uzun yıllar önce tabelaların değiştirildiğini ve bu çerçevede yolların isimlerinin Türkçe yerine Yunanca ve İngilizce olarak yazıldığını sözlerine ekledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Seçimlerden sonra gayri resmi beş taraflı görüşme’ iddiası
‘Seçimlerden sonra gayri resmi beş taraflı görüşme’ iddiası
Larnaka’da yeni taş ocağı inşası için 20 bin ağaç kesilmesi gündemde
Larnaka’da yeni taş ocağı inşası için 20 bin ağaç kesilmesi gündemde
Fransız savaş uçakları Güney Kıbrıs üzerinde uçtu
Fransız savaş uçakları Güney Kıbrıs üzerinde uçtu
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim