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Lefkara'da aile cinayeti!

Larnaka’ya bağlı Lefkara’da meydana gelen cinayette, 25 yaşındaki bir genç, 64 yaşındaki babasını öldürdü.

25 Ağustos 2020 Salı 12:41
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Lefkara'da aile cinayeti!

Larnaka’ya bağlı Lefkara’da meydana gelen cinayette, 25 yaşındaki bir genç, 64 yaşındaki babasını öldürdü.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, cinayet olayına yer verirken, şiddet ve aile içerisindeki anlaşmazlığın, 25 yaşındaki gencin, 64 yaşındaki İngiliz asıllı babası Frederick George Clifford’u öldürmesine neden olduğunu yazdı.  

Gazete, 64 yaşındaki babanın, arkadaşlarının on gündür kendisinden haber alınamadığına dair polise ihbarda bulunması neticesinde ikamet ettiği prefabrik evde çürümüş vaziyette bulunduğunu belirtti.

Habere göre polis, yaptığı ilk araştırmalar neticesinde adamın bir suç faaliyetine kurban gittiğini tespit ederken, cesede yapılan otopside ise Clifford’un kesici aletin sırt bölgesinde neden olduğu yaralanmalar sonucu öldüğü belirlendi.

Cinayeti 9 Ağustos’ta işleyen 25 yaşındaki genç, cinayet yerine soygun süsü de verdi.

Larnaka Mahkemesi’ne dün çıkarılan 25 yaşındaki genç, aile içerisinde yaşanan sorunlar nedeniyle babasını öldürdüğünü kabul etti.

Anahtar Kelimeler:
LarnakaAile Cinayeti
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