Lefkara’da bazı Türk evleri bakımsızlıktan dökülüyor

Alithia gazetesine konuşan Lefkara Belediye Başkanı Sofoklis Sofokleus, Lefkara’daki Kıbrıs Türk evleriyle ilgili yaşanan sorunları anlattı.

Kıbrıs Türk evlerinin çoğunun kötü durumda olduğunu belirten Sofokleus, sorununun çözülmesi için çeşitli yönlerde temaslarda bulunduğunu kaydetti.

Bu evlerin değerlendirilerek, genç çiftlere ya da adanın kuzeyinden güneyine göç eden Rumlarla diğer kişilere verilmesi hedefi bulunduğunu belirten Sofokleus, konunun siyasi boyutuna da dikkat çekerek, Kıbrıs sorununun çözümü için büyük bir çabanın gösterildiği bir dönemde Kıbrıs Türk mallarının yıkılmasına izin veremeyeceklerini söyledi.

Lefkara’nın iskan bölgesindeki evlerin yüzde 20’sinin Kıbrıs Türk evleri olduğunu belirtildiği haberde, Kıbrıslı Türklerin bu evleri 1963 döneminde terk ettiği aktarıldı.