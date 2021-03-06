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LEFKOŞA ARA BÖLGEYE DİKENLİ TEL

 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ara bölgeye “Astromerit”ten “Lefkoşa Uluslararası Havaalanı”na kadar dikenli tel döşeyeceği haber verildi.

06 Mart 2021 Cumartesi 13:09
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LEFKOŞA ARA BÖLGEYE DİKENLİ TEL

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, “Astromerit” muhtarı Aris Konstantinu “dialogos.com.cy” sitesine yaptığı açıklamada, dikenli tel yerleştirilmesiyle ilgili planlamaların, Rum hükümetinin direktifleri üzerine 2 Mart Salı günü başlandığını belirtti.

Rum hükümetinin KKTC’den Güney Kıbrıs’a ve Güney Kıbrıs’tan da KKTC’ye yönelik yasadışı geçişlerin engellenmesi için ara bölgedeki “delikleri” kapatmaya çalıştığını ifade eden Konstantinu, Astromerit’ten Lefkoşa Havaalanı’na kadar, ara bölgeye dikenli tel yerleştirileceğini sözlerine ekledi.

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