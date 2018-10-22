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Lefkoşa Rum Kesimi’nde çıkan hortum korkuttu

Lefkoşa Rum kesiminde, Ay. Trimithias ile “Paleometohu” (Eskimetoş) köyleri bölgesinde dün öğleden sonra çıkan hortumun, evlerde ve konutlarda maddi zarara sebep olduğu haber verildi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 14:24
Lefkoşa Rum Kesimi’nde çıkan hortum korkuttu

Hortumdan dolayı evleri oturulamaz hale gelen yaklaşık 10 kişinin otelde gecelemesi için düzenlemeler yapıldığını yazan Alithia gazetesi, aynı durumda olan başka vatandaşların ise akrabalarında kalmayı tercih ettiklerini belirtti.

Hortumdan zarar görenlere yardım edilmesi için bugün hasar tespiti yapılacağını kaydeden gazete, Ay. Trimithias bölgesinde, Eskimetoş’a göre daha çok zarar meydana geldiğini belirtti.

Elektrik direklerinin yerinden sökülmesi yüzünden bölgede elektrik kesintisi yaşandığını da yazan gazete, Rum Meteoroloji Dairesi yetkilisinden alınan bilgiye göre, hortumun Maşera bölgesinden başladığını ve zeminin morfolojisi yüzünden bunun Ay. Trimithia’da büyüdüğünü belirtti.

Hortumla birlikte evlerin çatılarındaki kiremitlerin ve su ısıtıcılarının yerinden söküldüğünü, aynı zamanda hortumun merkezinde bulunan 5–6 evin içinde de ciddi zarar meydana geldiğini kaydeden gazete, yine Rum Meteoroloji Dairesi’ne dayanarak, Kıbrıs’ın önümüzdeki çarşamba ve perşembe günü Yunanistan’da “Orestis” olarak nitelendirilen kötü hava koşullarından etkileneceğini de ifade etti.

Gazete Lefkoşa Rum kesiminin bazı bölgelerinde şiddetli yağmur yağışı olması yüzünden, bazı yolların kapandığını da ekledi.

Fileleftheros da konuyla ilgili haberinde, hortumun “evlerin bir kapısından girip diğer kapısından çıktığını” yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Rum KesimiHortumHaber
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