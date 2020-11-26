LEFKOŞA RUM KESİMİNDEKİ HUZUREVİNDE YENİ BULAŞ ZİNCİRİ

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile epidemiyoloji grubu üyeleri arasında dün gerçekleştirilen toplantıda, Güney Kıbrıs’ta koronavirüsle ilgili önlemlerin gevşetilmesi veya sıkılaştırılmasıyla ilgili kararların alınamadığı haber verildi.

Alithia gazetesi “Önlemler Havada, Karar Yarın” başlıklı haberinde, kararın yarın alınacağını ve bunun öncesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in epidemiyoloji grubuyla yeni bir görüşme yapacağını yazdı.

Tüm senaryoların açıkta olduğunu ve nihai kararın vakaların gidişatına bağlı olacağını yazan gazete, açıklanacak olan önlemlerin muhtemelen Noel yortusu ve yeni yıla kadar olacağını belirtti.

Gazete, Limasol’da birçok vaka görülmeye devam ettiğini ve bunun baş ağrısı teşkil ettiğini de kaydetti.

İç sayfadan geniş yer ayırdığı haberinde, Kıbrıslı Rumlara Noel ve yeni yıla kadar eşlik edecek olan önlemlerin yarın alınacağını belirten gazete, Rum Hükümeti Sözcü Yardımcısı Panayotis Sedonas’ın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, öneriler üzerinde tartışılması ve ilgili kararların alınması için, yarın epidemiyolojik danışma komitesiyle olan yeni bir toplantıya başkanlık edeceğini söylediğini iletti.

Anastasiadis’in dünkü toplantıda pandemiyle ilgili mevcut epidemiyoloji durum konusunda bilgilendirildiğini dile getiren Sedonas, epidemiyoloji uzmanlarının pandemiyle ilgili önlemler konusunda görüş ve önerilerini ortaya koyduklarını söyledi.

Sedonas, Sağlık bakanlığı ile konuya müdahil olan diğer bakanlıkların bu görüş ve öneriler üzerinde çalışacağını dile getirdi.

400 BİN HIZLI TEST ALINIYOR

Bu arada gazete, Rum Sağlık Bakanlığının 400 bin hızlı antijen testi alınması konusunda hareket ettiğini ve bu testlerin, hali hazırda gelişme halinde olan nüfus kontrolünün genişletilmesi için kullanılacağını belirtti.

DÜN BİR ÖLÜM VE 254 VAKA DAHA KAYDA GEÇİRİLDİ

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde Covid-19’dan bir ölüm daha gerçekleştiğini de kaydeden gazete, ölen kişinin 82 yaşında ve kronik hastalıkları olan bir kişi olduğunu belirtti.

Nihai ölüm nedeni Covid-19 olan kişilerin toplam sayısının 47’ye yükseldiğini de yazan gazete, bunların 31’inin erkek, 16’sının da kadın olduğunu ve yaş ortalamalarının 75 olduğunu ifade etti.

Güney Kıbrıs’ta son 24 içerisinde gerçekleştirilen toplam 11 bin 986 sonucunda ise 254 Covid-19 vakası tespit edildiğini yazan gazete, 11 bin 986 testin 6 bin 341’inin PCR testi olduğunu ve bunun sonucunda 208 vaka tespit edildiğini belirtti.

11 bin 986 testin 5 bin 555’inin ise hızlı test olduğunu ve bunun sonucunda 97 pozitif sonuca ulaşıldığını yazan gazete, 97 kişiden 46’sının PCR testinin de pozitif çıktığını kaydetti.

Böylece Rum kesimindeki toplam vaka sayısının 9 bin 453’e ulaştığını belirten gazete, Rum kesimindeki hastanelerde 107 kişinin ise korona virüs tedavisi görmekte olduğunu ekledi.

LEFKOŞA RUM KESİMİNDEKİ HUZUREVİNDE YENİ BULAŞ ZİNCİRİ

Lefkoşa Rum kesiminde bulunan “Klimentio” huzurevinde yeni bir bulaş zinciri tespit edildiğini de yazan gazete, yeni bulaş zincirinin bir çalışanın hızlı testinin pozitif çıkmasının ardından ortaya çıktığını ve yapılan testler sonucunda huzurevinde toplam 35 Covid-19 vakasına rastlandığını kaydetti.

15 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR

Fileleftheros gazetesi de geniş yer verdiği haberinde, Rum kesimindeki liselerin de kapatılmasının ve önümüzdeki Salı gününden itibaren uzaktan eğitime geçilmesinin araştırıldığını yazdı.

Epidemiyoloji uzmanlarının yarın sabah Başkanlık Sarayında Anastasiadis’le yeni bir görüşme yapmalarının beklendiğini yazan gazete, bunun akabinde ise bakanlar kurulunun toplanacağını ve alınan kararların sağlık bakanı tarafından açıklanacağını ifade etti.

Gazete, tedavi gören 107 kişiden 15’inin tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini ve bunlardan 13’ünün solunum cihazına bağlı olduklarını da ekledi.

SAHTE TESTLERLE KARANTİNAYI DELMEYE ÇALIŞIYORLAR

Gazete bir başka haberinde ise, Covid-19 önlemleri çerçevesinde Limasol ve Baf’a giriş çıkışlarda yapılan kontroller sırasında sahte testlerle karantinayı delmek isteyen kişiler olduğu konusunda Rum polisine bilgiler ulaşmasının ardından, Limasol ve Baf’a giriş çıkışlardaki kontrollerin artırılması için direktifler verildiğini ekledi.