Lefkoşa’da bıçaklama, Limasol’da hırsızlık

Lefkoşa’nın Rum kesiminde bıçaklama, Limasol’da da 120 bin Euro’luk hırsızlık meydana geldi.

Fileleftheros, Lefkoşa’da bir eğlence merkezinin önünde pazar sabahı 27 yaşındaki Pakistan uyruklu kişinin, kimliği belirsiz iki kişinin saldırısına uğradığı ve bıçakla yaraladığını bildirdi.

Habere göre, Pakistanlı kişi vücudunun çeşitli yerlerine aldığı çok sayıda bıçak yarası nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Rum polisi, olayla ilgili 19 yaşında Arap uyruklu bir kişiyi cinayete teşebbüsten arıyor.

Aynı gazete Limasol’da ikamet eden bir Rus’un Mutluyaka’daki evine giren maskeli kişilerin 120 bin Euro değerinde nakit para, ziynet eşyası ve laptop çaldığını, olayın güvenlik kamerasıyla tespit edildiğini yazdı.

