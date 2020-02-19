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Lefkoşa’nın güneyinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Güney Lefkoşa’da bir binada çıkan yangın sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi.

19 Şubat 2020 Çarşamba 12:51
Lefkoşa’nın güneyinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
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Lefkoşa’nın güneyindeki Ay. Trimitya bölgesinde bulunan bir çiftlik içerisindeki binada çıkan yangın sonucu, bir kişi yanarak hayatını kaybetti.

Pazartesi sabahı çıkan yangının ardından binanın içerisinde yanmış bir ceset tespit edildiğini yazan Politis gazetesi, cesedin bölgede arabası bulunan ve binada kalan 75 yaşındaki yaşlı bir adama ait olduğunun düşünüldüğünü kaydetti.

Gazete, yangının kötü niyetli olarak çıkarıldığının düşünülmediğini ve polisin araştırmalarının sürdüğünü ekledi.

Alithia ise haberinde, kimliğinin belirlenmesi için cesede DNA testi yapılacağını yazdı.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısYangınLEFKOŞA
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