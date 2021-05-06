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Letonya Dışişleri Bakanı Güney Kıbrıs'a Destek Verdi

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Kıbrıs’ta BM ve AB parametreleri dışında başka bir çözümün olmadığını ifade etti.

06 Mayıs 2021 Perşembe 15:35
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Letonya Dışişleri Bakanı Güney Kıbrıs'a Destek Verdi

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Riga’da gerçekleştirilen görüşmesine ve bu çerçevede yapılan açıklamalara yer verdiler.

Habere göre, Türk tarafının iki devlete ilişkin ısrarının AB ile olan ilişkilere etkisinin olup olmayacağı şeklindeki soru üzerine Letonya Dışişleri Bakanı, ülkesinin Kıbrıs sorununda,  her zaman için BM sürecinde uzlaşmaya varılan parametreler çerçevesindeki çözümü desteklediğini ifade etti.
Kıbrıs için hiçbir zaman iki ayrı devlet konusunun olmayacağını savunan Rinkevics, AB’nin uzun vadeli pozisyonunun, komşularıyla sorunlarını çözen ülkelerin AB üyesi olabileceği şeklinde olduğunu söyledi.
Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise görüşme sırasında Letonyalı mevkidaşını Cenevre’deki gayrıresmi konferansın sonuçları konusunda bilgilendirdi ve Türk tarafının pozisyonun anlaşmaya varılan çerçeve dışı olduğunu, ülkenin yeniden birleşmesini değil bölünmeyi hedeflediğini de savundu.    
Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın, Ankara’ya “tüm Kıbrıslıların çıkarlarının, kendi çıkarları üzerinde olduğu” mesajının verilmesi için  uluslararası toplum ve özellikle AB içerisindeki ortaklara güvendiğini belirtti.  
Hristodulidis, Letonya gibi AB ortaklarından Türkiye’ye bu mesajın net bir şekilde verilmesini beklediklerini de söyledi.


Kıbrıs sorununun iki kesimli iki bölgeli federasyona dayalı çözümünden başka alternatif bir çözümünün bulunmadığını savunan Hristodulidis, Haziran ayındaki Avrupa Konseyi çerçevesinde AB’nin reaksiyonunun ne olması gerektiği şeklindeki bir soru üzerine ise, Mart ayındaki sonuç bildirgesinin, Kıbrıs sorununun, BM kararları temelinde çözümü için özlü ilerlemeye gereksinim olduğu yönünde net olduğunu anımsattı.
Hristodulidis, mevcut durumun, Türkiye-AB ilişkilerine yönelik gelecek adımlara karar verilmesi için çok zor olduğundan da bahsetti.

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