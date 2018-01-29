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Lilikas: “Zor koşullarda mücadele ettik”

Vatandaşlar İttifakının zor bir mücadele verdiğini söyleyen Yorgos Lilikas, “zor koşullarda mücadele ettik” dedi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 13:00
Lilikas: “Zor koşullarda mücadele ettik”
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Yorgos Lilikas,  28 Ocak tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerindeki nihai sonuçlardan üzüntüsünü ifade etti.

4 Şubat tarihinde yapılacak ikinci tur için kararın Vatandaşlar İttifakı organları tarafından alınacağını ifade eden Lilikas, “Maalesef sesimiz duyulmadı. Sonuçlar hayal kırıklığı yaratan sonuçlardır. Yanlışlıklar ve zayıf noktaları samimiyetle değerlendireceğiz” dedi.

Vatandaşlar İttifakının zor bir mücadele verdiğini söyleyen Yorgos Lilikas, “zor koşullarda mücadele ettik” dedi.

Lilikas, Vatandaşlar İttifakı’nın görevini yerine getirdiğini ve insanlara hem Kıbrıs sorunu hem de ekonomik konularda alternatif bir seçenek ve politika sunduğunu söyledi.

“Bizim için gelecek gün var. Buradayız ve çalışmalarımıza devam edeceğiz” diyen Lilikas, kendine oy verenlere, gönüllere,  Vatandaşlar İttifakı’nın üyelerine teşekkürlerini iletti.

İkinci tur ile ilgili bir soruya yanıt veren Lilikas, ikinci tura kalan iki aday ile her hangi bir görüşme planlanmadığını, Pazartesi günü partinin sekretaryasının toplanacağını ve gelecek günlerde partinin yüksek meclisinin bir araya geleceğini ifade ederek “toplu ve demokratik bir şekilde kararlarımızı vereceğiz” dedi.

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