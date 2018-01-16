Lillikas’ın seçim kurmaylığına bin Euro ceza

Rum Başkanlık adaylarından Yorgos Lillikas’ın seçim kurmaylığına bin Euro’luk para cezası verildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Kişisel Verileri Koruma Komiseri İrini Nikolaidu Loizidu’nun, Lillikas’ın seçim kurmaylığına vatandaşları telefonla arayıp taciz etmekten bin Euro’luk para cezası verdiğini yazdı.

Gazete telefonla yapılan aramalar ismen, Lillikas’ın alanına ait olmayan kişilere yapıldığı için verilen cezanın oldukça sert olduğuna dikkat çekti.

Loizidu’nun şimdiye kadar 9 karar ürettiğini kaydeden gazete, bunlardan 6’sının Nikolas Papadopulos’un seçim kurmaylığı, 3’ünün de Lillikas’ın seçim kurmaylığıyla ilgili olduğunu belirtti.

