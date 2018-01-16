Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
113832
ALTIN
162.954
DOLAR
3.7983
STERLİN
5.2243
EURO
4.6421
Tüp bebek nasıl olur?
Tüp bebek nasıl olur?
Şık ve ince görünmek imkansız değil!
Şık ve ince görünmek imkansız...
'Yemek yerken fazla konuşmak' günah değil belki ama!..
'Yemek yerken fazla konuşmak' günah...
Saç ektirirken dikkat!
Saç ektirirken dikkat!
Uçuş görevlisinden şaşırtan uyarı!
Uçuş görevlisinden şaşırtan uyarı!

Lillikas’ın seçim kurmaylığına bin Euro ceza

Rum Başkanlık adaylarından Yorgos Lillikas’ın seçim kurmaylığına bin Euro’luk para cezası verildiği bildirildi...

16 Ocak 2018 Salı 13:28
Lillikas’ın seçim kurmaylığına bin Euro ceza
banner10

Rum Başkanlık adaylarından Yorgos Lillikas’ın seçim kurmaylığına bin Euro’luk para cezası verildiği bildirildi. 

Fileleftheros gazetesi, Rum Kişisel Verileri Koruma Komiseri İrini Nikolaidu Loizidu’nun, Lillikas’ın seçim kurmaylığına vatandaşları telefonla arayıp taciz etmekten bin Euro’luk para cezası verdiğini yazdı. 

Gazete telefonla yapılan aramalar ismen, Lillikas’ın alanına ait olmayan kişilere yapıldığı için verilen cezanın oldukça sert olduğuna dikkat çekti. 

Loizidu’nun şimdiye kadar 9 karar ürettiğini kaydeden gazete, bunlardan 6’sının Nikolas Papadopulos’un seçim kurmaylığı, 3’ünün de Lillikas’ın seçim kurmaylığıyla ilgili olduğunu belirtti. 
 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
657 Kıbrıslı Türk seçmen oy kullanacak
657 Kıbrıslı Türk seçmen oy kullanacak
Plebisit yıl dönümü...
Plebisit yıl dönümü...
Papadopulos’un seçim kurmaylığından büyük tepki
Papadopulos’un seçim kurmaylığından büyük tepki

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim