Rum yetkililer, Güney Kıbrıs'ta Limasol Hastanesinde toplam altı kişinin Covid-19 virüsü şüphesiyle karantinaya alındığını söyledi.
Altı kişinin ilk tahlilleri veya ikinci kez olarak yapılan tahlillerinin sonuçları belli olana kadar, Limasol Hastanesi'nin beşinci katında karantinaya alındığını belirtildi.
Limasol'da 6 kişi Koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Güney Kıbrıs'ta Limasol Hastanesinde toplam altı kişi Koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.
12 Mart 2020 Perşembe 16:29
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Rum yetkililer, Güney Kıbrıs'ta Limasol Hastanesinde toplam altı kişinin Covid-19 virüsü şüphesiyle karantinaya alındığını söyledi.