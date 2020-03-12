Limasol'da 6 kişi Koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Rum yetkililer, Güney Kıbrıs'ta Limasol Hastanesinde toplam altı kişinin Covid-19 virüsü şüphesiyle karantinaya alındığını söyledi.



Altı kişinin ilk tahlilleri veya ikinci kez olarak yapılan tahlillerinin sonuçları belli olana kadar, Limasol Hastanesi'nin beşinci katında karantinaya alındığını belirtildi.