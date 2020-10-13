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Limasol'da korkunç cinayet

Belarus uyruklu 36 yaşında ve üç çocuk annesi Iryna Hurkaya Limasol’daki evinde ölü bulundu.

13 Ekim 2020 Salı 10:03
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Limasol'da korkunç cinayet

Belarus uyruklu 36 yaşında ve üç çocuk annesi Iryna Hurkaya Limasol’daki evinde ölü bulundu.

Politis ve diğer gazeteler, Belarus uyruklu 36 yaşında ve üç çocuk annesi Iryna Hurkaya’ın evinin yatak odasında ölü bulunduğunu, cinayet şüphelisi olarak Litvanya uyruklu Aistis Mikalauskas isimli şahsın ise arandığını yazdılar.

Gazete, cinayete kurban giden Hurkaya’nın evinin yatak odasında, kendisinden haber alamayan arkadaşı ve 15 yaşındaki oğlu tarafından bulunduğunu, kadını daha önce rahatsız ettiği iddiaları bulunan Mikalauskas’ın ise zanlı olarak arandığını aktardı.

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