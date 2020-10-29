Limasol'da protesto: Göstericiler polis arabasını yaktı

Limasol’da yüzlerce kişi Koronavirüs önlemlerini, 5G’yi ve altın pasaport yolsuzluğunu protesto etti.
Rum basınına göre, göstericiler bir polis aracını yaktı, bir polisi de darp etti.
Protesto gösterileri, şiddet eylemine dönüştü.
Limasol’da, hükümetin aldığı koronavirüs önlemleri protesto edildi.
Limasol’da yüzlerce kişi Koronavirüs önlemlerini, 5G’yi ve altın pasaport yolsuzluğunu protesto etti.
Rum basınına göre, göstericiler bir polis aracını yaktı, bir polisi de darp etti.
Protesto gösterileri, şiddet eylemine dönüştü.