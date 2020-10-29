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Limasol'da protesto: Göstericiler polis arabasını yaktı

Limasol’da, hükümetin aldığı koronavirüs önlemleri protesto edildi.

29 Ekim 2020 Perşembe 09:39
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Limasol'da protesto: Göstericiler polis arabasını yaktı

Limasol’da yüzlerce kişi Koronavirüs önlemlerini, 5G’yi ve altın pasaport yolsuzluğunu protesto etti.

Rum basınına göre, göstericiler bir polis aracını yaktı, bir polisi de darp etti.

Protesto gösterileri, şiddet eylemine dönüştü.

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