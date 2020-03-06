Limasol'da uyuşturucu, Baf'ta bombalama

Üç Rum genci, Limasol’daki bir otoparkta uyuşturucu pazarlığı yaparken suçüstü yakalandı. Güney’de yaşayan bir Iraklının aracına ise Suriyeli bir kişi tarafından bombalı saldırıda bulunuldu.

Politis’e göre Çarşamba gecesi gerçekleşen olayda pazarlığı yapılan yaklaşık 15 gram uyuşturucunun 17, 19 ve 23 yaşlarındaki üç gençten birinin iç çamaşırının içerisine gizlediği anlaşıldı.

Yargıç önüne çıkarılan gençler hakkında 4 gün tutukluluk emri alındı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Iraklı bir kişiye ait araca dün sabahın ilk saatlerinde bombalı saldırıda bulunulduğunu, Baf’ta cereyan eden olayla ilgisi görülen bir Suriyelinin yakalandığını bildirdi.

Habere göre 55 yaşındaki Iraklının park halindeki aracın altına yerleştirilen tahrip gücü yüksek el yapımı bomba 03.30 sularında infilak etti. Araçta meydana gelen zarar henüz hesaplanamadı.

Polis tarafından yakalanan 32 yaşındaki Suriyelinin yarın mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.