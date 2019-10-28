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Limasol'da yıldırım düştü; 1 ağır yaralı

20 yaşındaki Mihalis Perikleus , Limasol bölgesinde, 61 yaşındaki amcası  ve 12 yaşındaki küçük kardeşi ile birlikte av için gittiği bölgede, şiddetli rüzgar ve yağmurdan korunmak için ağacın altına sığındıkları esnada ağaca düşen yıldırım sonucu yaralandı.

28 Ekim 2019 Pazartesi 15:44
Limasol'da yıldırım düştü; 1 ağır yaralı

Düşen yıldırım sonucu 61 yaşındaki amcanın da yaralandığını yazan Politis gazetesi, 20 yaşındaki Perikleus’un yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğünü ancak durumunun ağır olduğunu belirtti. 

Öte yandan Politis gazetesi ve diğer gazeteler,  etkili olan yağışların dün de Lefkoşa’nın güneyini vurduğunu yazarken  bölgenin yağışlardan oldukça etkilendiğine de dikkati çektiler.

Gazete, Kıbrıs İtfaiye Birimi’nin su taşkınları nedeniyle dün 200 çağrı aldığını yazdı.
Gazete etkili yağışlarla, özellikle Lefkoşa’nın güneyindeki surlar içi bölgesindeki yollarda (Ledra Caddesi ve Onasagoru), ciddi sıkıntıların yaşandığını belirtti.  
Habere göre Kıbrıs  Devlet Radyo ve Televizyonu RIK binası da sular altında kalırken, normal radyo program akışı da bundan dolayı bir  süreliğine etkilendi.

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Anahtar Kelimeler:
LimasolYıldırım
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