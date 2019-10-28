Limasol'da yıldırım düştü; 1 ağır yaralı

Düşen yıldırım sonucu 61 yaşındaki amcanın da yaralandığını yazan Politis gazetesi, 20 yaşındaki Perikleus’un yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğünü ancak durumunun ağır olduğunu belirtti.

Öte yandan Politis gazetesi ve diğer gazeteler, etkili olan yağışların dün de Lefkoşa’nın güneyini vurduğunu yazarken bölgenin yağışlardan oldukça etkilendiğine de dikkati çektiler.

Gazete, Kıbrıs İtfaiye Birimi’nin su taşkınları nedeniyle dün 200 çağrı aldığını yazdı.

Gazete etkili yağışlarla, özellikle Lefkoşa’nın güneyindeki surlar içi bölgesindeki yollarda (Ledra Caddesi ve Onasagoru), ciddi sıkıntıların yaşandığını belirtti.

Habere göre Kıbrıs Devlet Radyo ve Televizyonu RIK binası da sular altında kalırken, normal radyo program akışı da bundan dolayı bir süreliğine etkilendi.