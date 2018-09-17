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Limasol'da yine bomba patladı

Güney Kıbrıs’tan polis haberleri…

17 Eylül 2018 Pazartesi 16:18
Limasol'da yine bomba patladı

Limasol’da 53 yaşındaki bir Rum’un aracına kimliği belirsiz şahıslar tarafından dün sabaha karşı bomba konduğu ve bombanın patlamasıyla, araçta büyük hasar meydana geldiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, aracı oğluyla ortaklaşa kullanan şahsın ve oğlunun, eylemin kimler tarafından gerçekleştirildiği konusunda fikri olmadığı yönünde ifadeleri olduğunu yazdı.

BAF’TA YANGIN

Alithia gazetesi ise, Baf’ta dün, iki ayrı yerde büyük yangın çıktığını ve toplam 9 hektarlık alanın kül olduğunu bildirdi.

Gazete, iki yangının da öğleden sonra çıktığını ve güçlükle söndürülebildiğini kaydederken, yangınların çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısLimasol
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