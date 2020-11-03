Limasol'daki yaşlı evinde ikinci ölüm

Limasol’da Sokration Yaşlılar Evinde geçen hafta 91 yaşında koronavirüs nedeniyle ölen kadının ardından dün 91 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Korona virüse yakalanan ve Mağusa Genel Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altında bulunan yaşlı adamın ölüm nedeninin septik tıkanma olduğu belirtildi.

Rum Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Limasol'daki yaşlılar evinde 37 sakinin ve personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kadının ailesi yaşlı evini suçladı

91 yaşındaki kadının ailesi huzurevini gerekli protokolleri usulüne uygun şekilde uygulamamakla suçladı.

Kadının torunu yaptığı açıklamada, eve gönderilen hemşire olan personelden birinin iki kez test yaptıktan sonra üçüncü testinin pozitif olduğunu söyledi. Torun, 27 Ekim'de hemşirenin semptomları gösterdikten sonra büyükannesinin Gazimağusa hastanesine götürüldüğünü ve testinin pozitif çıktıktan sonra kendisine haber verildiğini söyledi.

Torun, büyükannenin 3 Ekim'de eve kabul edildiğini, birkaç gün önce evde pozitif bir vaka olduğunu öğrendiğinde, endişelenmesi için bir neden olmadığına dair güvence verildiğini ancak, sakinlerin test edilmeye karar verilmesinin 17 gün sürdüğünü söyledi.

Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı

Sokration Başkanı Maria Socratous, hemşirenin pozitif bulunmasının ardından 25 Ekim'de sakinlerin yakınlarına haber verdiklerini söyledi. Ancak hemşirenin 15 gündür kendi kendine tecrit altında olduğunu dile getirdi. Sağlık Bakanlığı, tesis yönetiminin tüm protokollere uyup uymadığını kontrol etmesi için Çalışma Bakanlığına da bildirildiğini ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.