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Limasol hastane çalışanı, karantina sonrası pozitif çıktı

Limasol Devlet Hastanesi’ndeki ikinci bir personelin, dün yapılan test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı

03 Nisan 2020 Cuma 13:20
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Limasol hastane çalışanı, karantina sonrası pozitif çıktı

Limasol Devlet Hastanesi’ndeki ikinci bir personelin, dün yapılan test sonucu pozitif çıktı.

İdari personel üyesi, yaklaşık iki hafta önce virüse sahip olduğu tespit edilen Limasol ve Baf hastanelerinin icra direktörü ile temasa geçtikten sonra iki hafta boyunca kendini tecrit etmişti.

14 gün boyunca hiçbir belirti göstermedikten sonra dün işe döndü, ancak daha sonra test sonucu pozitif çıktı.

Hastanede gerekli tüm önlemler derhal alınırken, adamla temas eden idari personel üyeleri de karantinaya alındı.

Anahtar Kelimeler:
LimasolGüney KıbrısKoronavirüsCoronavirüs
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