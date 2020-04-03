Limasol hastane çalışanı, karantina sonrası pozitif çıktı

Limasol Devlet Hastanesi’ndeki ikinci bir personelin, dün yapılan test sonucu pozitif çıktı.

İdari personel üyesi, yaklaşık iki hafta önce virüse sahip olduğu tespit edilen Limasol ve Baf hastanelerinin icra direktörü ile temasa geçtikten sonra iki hafta boyunca kendini tecrit etmişti.

14 gün boyunca hiçbir belirti göstermedikten sonra dün işe döndü, ancak daha sonra test sonucu pozitif çıktı.

Hastanede gerekli tüm önlemler derhal alınırken, adamla temas eden idari personel üyeleri de karantinaya alındı.