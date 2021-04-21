Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
11 ay hapis cezası
11 ay hapis cezası
İçkiyi pantolonunun içine sokmuş
İçkiyi pantolonunun içine sokmuş
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
2 ay cezaevinde bekleyecek
2 ay cezaevinde bekleyecek
Flaş Haber
Gençlik Dairesi'nde vaka!
Kapat

Limasol Hastanesi'ndeki Durum Dramatik

Güney Kıbrıs’ın epidemiyolojik tablosunun tehlikeli sınırlarda olduğu, 941 yeni Covid-19 tespit edildiği dünkü testlerin pozitiflik oranının yüzde 1,66’yı aştığı haber verildi.

21 Nisan 2021 Çarşamba 13:44
105 Okunma
Limasol Hastanesi'ndeki Durum Dramatik

Politis gazetesinde yer alan habere göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada, tedbirlerde gevşemeler olmayacağı gibi, n azından şimdilik artırılmayacağını söyledi.

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu’nun dün görüştüğü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ülkenin epidemiyolojik durumu ve önümüzdeki zaman dilimi içerisinde ne olmasının beklendiği konusunda bilgilendirdiği kaydedildi. Gazete, hükümetin şu an önlemlerin sıkılaştırılacağına dair senaryoları reddedebileceğini, fakat son sözün hastanelerde olduğunu ve pandeminin başlamasından bu yana ilk kez korona virüsünden ötürü tedavi altında olan kişilerin sayısının 300’e ulaştığını dile getirdi.

Gazete, Referans Hastanesi olarak bilinen “Mağusa” hastanesinin dolduğunu ve epidemiyoloji uzmanlarının sistemin daha ne kadar dayanacağı konusunda endişeli olduklarını vurguladı.

TOPLAM AŞI SAYISI

Güney Kıbrıs’ta 19 Nisan tarihine kadar toplam 214 bin 675 aşı yapıldığını, bunların 156 bin 682’sinin bir doz, 57 bin 993’ünün de iki doz aşı yapılanlarla alakalı olduğunu kaydeden gazete, Rum kesiminde aşılarını tamamlayan kişi oranının yüzde 6,6 olduğunu belirtti.

Bugün Aşı Portalı aracılığıyla, 49-50 yaşlarındaki kişilerin aşı randevusu alma hakkı olacağını yazan gazete, 16 bin aşı randevusu alınabileceğini ifade etti.

LİMASOL HASTANESİNDEKİ DURUM DRAMATİK

Fileleftheros gazetesi ise haberinde, korona virüs tedavisi gören kişilerin sayısındaki hızlı artış yüzünden Limasol Hastanesi’ndeki durumun içler acısı olduğunu yazdı.

Korona virüs hastalarının tedavi gördüğü bölümde neredeyse yatak kalmadığını ve hastaların sandalyelerde, koridorlarda bulunan sedyelerde ve geçici yatağa dönüştürülen ambulansların içerisinde tedavi olduklarını yazan gazete, sağlık sisteminin dayanılmaz bir baskı altında olduğunu, doktorlar ile hastane personelinin ise yorgunluktan ötürü çöküşün bir adım öncesinde bulunduklarını vurguladı.

VAKA REKORU KIRILDI

Alithia gazetesi ise haberinde Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde tespit edilen 941 vakayla, vaka rekoru kırıldığını bildirdi.

Rum kesiminde toplam vaka sayısının 58 bin 22’ye ulaştığını, dün hayatını kaybeden kişiyle ise korona virüsünden yaşamını yitirenlerin sayısının 295’e ulaştığını kaydeden gazete, hastanelerin de acil durumda bulunduğunu ve şu an hastanelerde 68’inin durumu ciddi olmak üzere, toplam 277 kişinin tedavi görmekte olduğunu ekledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 Kilo hint keneviri ile yakalandı
1 Kilo hint keneviri ile yakalandı
Anastasiadis-Çavuşoğlu Görüşmesinin Tutanakları Yeniden Gündemde
Anastasiadis-Çavuşoğlu Görüşmesinin Tutanakları Yeniden Gündemde
Baf'a bağlı Poli Hrisohu'da kıyıya köpekbalığı ölüsü vurdu
Baf'a bağlı Poli Hrisohu'da kıyıya köpekbalığı ölüsü vurdu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim