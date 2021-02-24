LİMASOL, KISITLAMALARIN GEVŞETİLMESİ ÖNÜNDE ENGEL

Alihtia’nın haberine göre kısıtlamalarda gevşemeye gidilebilmesi için epidemiyolojik göstergenin yüzde 1’in altında olması gerektiğini söyleyen uzmanlar Güney Kıbrıs genelinde bu göstergenin Limasol hariç yüzde 0,3- yüzde 0,4 olduğuna işaret etti. Uzmanlar Limasol’da yapılan testler sonucu günde 60-70 pozitif vaka saptandığına ve epidemiyolojik yükün yüzde 60-70’inin Limasol kaynaklı olduğuna dikkat çekti.

Fileleftheros, Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun dün sabah Rum yönetiminin kısıtlama önlemlerini gevşetme niyetini açıklamakla birlikte lokanta vb. yeme içme yerlerinin Mart ayının ilk 10 gününden önce açılmasının söz konusu olmadığına, SMS yoluyla sokağa çıkma izni alınması uygulamasının da birkaç hafta daha süreceğine işaret ettiğini yazdı.

Gazete, Rum epidemiyoloji grubu üyelerinin de dün kendi aralarında telekonferans yaparak gevşetme önerilerini belirlediklerini, önerilerin bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sunulacağını kaydetti.

Alithia, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın koronavirüs kısıtlamalarının aşamalı olarak kaldırılabileceğini, uçuşların da 17 Mayıs itibarıyla başlayabileceğini açıklamasının ardından büyük tur operatörleri ve havayolu şirketlerinin açıkladığı verilere dayanarak, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın İngilizler tatil için gitmek istedikleri yerler arasında bulunduğunu yazdı.

Haberi “İlk Kırlangıçlar Gibi… İngiltere’den Turizm İçin Cesaret Verici Mesajlar” başlığıyla manşete çeken gazeteye göre Thomas Cook isimli havayolu şirketi Johnson’un açıklamasından sonra web sitesinde yüzde 100 hareketlilik olduğunu açıkladı. EasyJet’in uçuş rezervasyonlarında yüzde 337, turistik paket rezervasyonlarında da yüzde 630 artış, TUI de en çok Yunanistan, İspanya ve Türkiye için turistik paket rezervasyonu aldığını açıkladı.