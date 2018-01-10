Limasol'un gözdesi “City Of Dreams Mediterranean”

Güney Kıbrıs’ta Limasol’da yapılacak olan resort tipi kumarhanenin adının “City Of Dreams Mediterranean” olacağı açıklandı.

Politis gazetesi yatırım sahibi Integrated Casino Resorts Cyprus Limited konsorsiyumunun dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i ziyaret ettiğini yazdı.

Ziyaret sırasında kumarhanenin adının “City Of Dreams Mediterranean” olacağının açıklandığını kaydeden gazete, konsorsiyum yetkililerinin Anastasiadis’e yatırımın tanıtımını yaptığını belirtti.

Anastasiadis açıklamasında, maliyeti yarım milyar Euro’yu aşan bu yatırımla 300 bin yeni turist beklediklerini ifade etti. Anastasiadis, hem inşa hem de işletme sırasında birkaç bin kişiye yeni istihdam imkanlarının sağlanacağını da belirtti.

Verilen bilgilere göre kumarhanede 136 oyun masası ve bin 200 kumar makinesi olacağını kaydeden gazete, ayrıca tesis içerisinde 500 odalı 5 yıldızlı otel, konferans salonu, konser alanı, spa merkezi, restoranlar-eğlence alanları, havuzlar, açık hava amfitiyatrosu, sergi ve diğer maksatlar için kullanılacak salon ve geniş yeşil alanların olacağını kaydetti.