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Limasol ve Baf'ta liseler kapatıldı

Güney Kıbrıs’ta artan koronavirüs vakaları nedeniyle bu akşam gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından alınan sert tedbirler açıklandı.

12 Kasım 2020 Perşembe 09:32
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Limasol ve Baf'ta liseler kapatıldı

Yeni tip Koronavirüs pandemisinde görülen dikey artış nedeniyle Rum Bakanlar Kurulu bu akşamüzeri Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında toplanarak yeni kısıtlama önlemleri aldı.

Güney Kıbrıs geneli ve enfeksiyonun kontrolden çıkma eğiliminde olduğu Limasol ve Baf bölgeleri özelinde kararlaştırılan önlemler, Bakanlar Kurulu sonrasında Anastasiadis'in ulusa seslenişinin ardından Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Petridis tarafından açıklandı.

LİMASOL VE BAF’TA 20.00’DEN 05.00’E KDAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Limasol ve Baf'ta 12 Kasım 2020'den 30 Kasım 2020'ye kadar yürürlükte olacak yerel önlemlerden bazıları şunlar:

- Olağanüstü sağlık gerekçeleriyle (eczaneye, hastaneye gitmek) ve ilgili izin belgesini ibraz etmek veya makul bir gerekçe göstererek işe gitmek maksatlı olanlar hariç Saat 20.00'den ertesi sabah saat 05.00'e kadar sokağa çıkmak yasak.

-Acil sağlık sebepleri, işe gitmek için gerekli izin veya makul gerekçe sunanlar, Larnaka ve Baf havaalanlarına ve Limasol limanına gidenler/yolcu taşıyanlar hariç Baf ve Limasol kazalarına giriş-çıkışlar yasak.

- Park, meydan, baraj, yürüyüş alanları, plajlar, kaldırımlar, marinalar v.b. kamusal alanlarda ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasak.

-Konutlarda 10'dan fazla kişinin (çocuklar dahil) bir araya gelmesi yasak

-Dini alanlarda toplu ibadet yasak

-Nikah, vaftiz, cenaze gibi seremonilere 10'dan fazla kişinin katılması yasak

GENEL ÖNLEMLER

Güney Kıbrıs genelinde 12 Kasım-20 Kasım 2020 döneminde yürürlükte olacak önlemlerden bazılarıysa şöyle:

-Çocuk oyun alanları, tema parklar ve lunaparkların işletilmesi yasak

-Konferans, ticari ve görsel sergiler ve diğer etkinlikler yasak

-Süpermarket, mini market, kasap v.b . perakente satış yapan yerler ile eczaneler, açılış saatinden saat 10.00'a kadar sadece 65 yaş ve üzeri kişiler ile sakat kişilere hizmet verecek.

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