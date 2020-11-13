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Limasol ve Baf’a ‘denetimli giriş’

Limasol ve Baf’ta rum polisi covid-19 denetimleri kapsamında yola blok kurdu, kontrollü giriş- çıkış başladı.

13 Kasım 2020 Cuma 15:56
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Limasol ve Baf’a ‘denetimli giriş’

Covid-19 vakalarının artmasıyla birlikte Rum tarafında artırılan önlemler ve ek tedbirler çerçevesinde, Limasol ve Baf arasında rum polisi yola blok kurdu, denetimli girişler kameralara yansıdı.

Rum polisi, covid-19 tedbirleri kapsamında kontrollü geçiş sağlıyor.

Cyprus Media’nın haberine göre iki şehre giden otoyol kesildi.

Yola kurulan bloklar ile denetimi sağlayan rum polisi, yeni tedbirlere göre, iki şehre yalnızca iş amaçlı giriş sağlayan belgeler ile geçişlere izin veriyor.

Hem kişisel araçlar hem de toplu taşımalar kontrolden geçirilirken, otobüs yolcularının da Limasol’a girmeden önce denetimlerden geçtiği belirtiliyor.

Covid-19 kısıtlamalarının 30 Kasım’a kadar devam etmesi bekleniyor.

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