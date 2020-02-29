Limasol'ya yangın

Alphanews’in haberine göre bugün öğle saatlerinde Limasol’daki Türk mahallesi olarak bilinen bölgede yangın çıktı.

Depo olarak kullanıldığı belirtilen bir tesiste çıkan yangın sonucu maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Yangının 30 dakika içerisinde söndürüldüğü de belirtilirken Rum itfaiye ve Rum Polis ekiplerinin olay yerinde soğutma ve inceleme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Çeviri : Kıbrıs Postası