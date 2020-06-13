Limasol’a bağlı Akrunda köyünde büyük yangın

Limasol’a bağlı Akrunda köyünde dün öğleden sonra büyük bir yangın çıktığı ve yangının saat 20.30’da kısmen kontrol altına alınabildiği; bir cephede de yangının sürdüğü bildirildi.

Haravgi gazetesi, yangında yaklaşık 60 hektarlık alanın kül olduğunu ve yangını söndürmek için Orman Dairesi’ne ait 20 itfaiye aracı ile 100 personel, Rum İtfaiyesi’nin 4 itfaiye aracı, Rum Sivil Savunma’ya ait 3 küçük itfaiye aracı ve 16 personeli, polis ve gönüllülerin büyük çaba gösterdiğini yazdı.

Haberde, İkaros planının da devreye sokulduğu ve 8 hava aracı ile yangına müdahale edildiği belirtildi.

Bu arada, Rum haber kaynaklarında, yangının sabaha karşı tamamen söndürüldüğü bilgisi yer aldı.