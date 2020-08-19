Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
2 gün tutuklu kalacaklar
2 gün tutuklu kalacaklar
Evinde uyuşturucu ile yakalandı
Evinde uyuşturucu ile yakalandı
Postayla uyuşturucu geldi
Postayla uyuşturucu geldi
2 kişi tutuklandı 1 kişi aranıyor
2 kişi tutuklandı 1 kişi...
Hem dövdüler hem soydular
Hem dövdüler hem soydular

Limasol’da bir köy muhtarı ve akrabası hırsızlıktan tutuklandı

Güney Kıbrıs'ta bir köy muhtarı ile akrabası önceki gün, hırsızlıktan tutuklandı.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:01
670 Okunma
Limasol’da bir köy muhtarı ve akrabası hırsızlıktan tutuklandı

Limasol’da köy muhtarı ile akrabasının önceki gün, hırsızlıktan tutuklandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, 52 yaşındaki bir şahsın pazar günü, 51 yaşındaki muhtar ile 53 yaşındaki akrabasının, kendisine ait binaya girerek masa ve sandalyelerle değeri henüz belirlenemeyen bazı eşyalar çaldıklarına dair polise şikayetçi olduğunu yazdı.

Gazete, muhtar ve akrabasının hırsızlığı Mart ve Nisan aylarında yaptığını ve çaldıkları nesneleri internette satışa çıkardıklarını belirtti.

Haberde, şahısların Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldıkları ve aleyhlerinde üçer günlük tutukluluk emri verildiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
LimasolGüney Kıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi, Rum liderinin kabusu oldu
Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi, Rum liderinin kabusu oldu
Güney Kıbrıs’ta okulların açılması netleşmedi
Güney Kıbrıs’ta okulların açılması netleşmedi
Güney Kıbrıs'ta 8 yeni vaka!
Güney Kıbrıs'ta 8 yeni vaka!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim