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Limasol’da çıkan yangın 6 saatte kontrol altına alınabildi

Limasol-Baf otoyolu yakınındaki açık alanda dün yangın çıktığı ve geniş bir alana yayılan yangının, 6 saatte kontrol altına alınabildiği bildirildi.

01 Haziran 2018 Cuma 12:21
Limasol’da çıkan yangın 6 saatte kontrol altına alınabildi

Limasol’a bağlı “Erimi” (Erimi) köyünde, Limasol-Baf otoyolu yakınındaki açık alanda dün yangın çıktığı ve geniş bir alana yayılan yangının, 6 saatte kontrol altına alınabildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, kuvvetli rüzgar ve yangının çıktığı bölgedeki kuru otların fazla olmasının, yangının çabuk yayılmasına sebep olduğunu kaydederken, 17 itfaiye aracı ile 7 helikopterin, yangın söndürme çalışmalarına katıldığını yazdı.

Haberde, çıkan yangında 2 kilometrekarelik alanın kül olduğu belirtilirken, yangının neden çıktığı konusundaki araştırmaların devam ettiği ifade edildi.

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