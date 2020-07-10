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Limasol’da gelir düzeyi düşük ailelere konut

Limasol Belediyesi ile Rum Arazi İnkişaf Kurumu (KOAG) gelir düzeyi düşük aileler için 600 hanelik konut projesine, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in de hazır bulunduğu törenle imza attı.

10 Temmuz 2020 Cuma 13:02
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Limasol’da gelir düzeyi düşük ailelere konut

Alithia’nın haberine göre Limasol Belediye Başkanı Nikos Nikolaidis, Belediye Meclisi’nin üç yıl önce kararlaştırdığı proje çerçevesinde Ay. Nikolao ve Ay. Yoanni’deki Belediye’ye ait 31 bin 81 metrekarelik üç parsele çeşitli ebatlarda 600’den fazla modern konut inşa edileceğini söyledi.

Yüksek düzeyli yaşam kalitesi sağlayacak standartlara sadık kalınarak hayata geçirilecek ve yararlanacak kişilerin gelir düzeyleri dikkate alınarak seçileceği projenin toplam maliyetinin 100 milyon Euro olacağını anlatan Belediye Başkanı, bu projenin uygulanacağı belediye arazilerindeki kötü binalarda yaşayan ailelere öncelik vereceklerini söyledi.

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Limasol
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