LİMASOL’DA YARIM KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Limasol’da 22 yaşındaki bir kişi yaklaşık yarım kilo kokain türü uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Politis gazetesi, Rum polisinin gerçekleştirdiği yol kontrolü sırasında Limasol’un İpsona bölgesinde bir motosikletliyi durdurduğunu, motosikletten inen şahsın kaçmaya çalışırken yakalandığını yazdı.

Gazete, 22 yaşındaki gencin kaçarken yere attığı sırt çantasında ise 499 gram kokain,14 gram Hint keneviri türü uyuşturucu madde, bir hassas terazi ve 930 Euro para bulunduğunu belirtirken şahsın tutuklandığını aktardı.