Limasol’daki bir köyde kilise yangını

Kıbrıs’ın güneyinde Limasol’a bağlı Agios Mamas köyündeki kilisede yangın çıktı.
Kilisenin çatısının ve içerisindeki ikonların zarar gördüğü belirtildi.
Yangının ibadet için yakılan mumlardan dolayı çıktığı belirtildi.
KAYNAK : KIBRIS POSTASI
Kıbrıs’ın güneyinde Agios Mamas köyündeki kilisede yangın çıktı.
Kıbrıs’ın güneyinde Limasol’a bağlı Agios Mamas köyündeki kilisede yangın çıktı.
Kilisenin çatısının ve içerisindeki ikonların zarar gördüğü belirtildi.
Yangının ibadet için yakılan mumlardan dolayı çıktığı belirtildi.
KAYNAK : KIBRIS POSTASI