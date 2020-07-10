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Limasol’daki bir köyde kilise yangını

Kıbrıs’ın güneyinde Agios Mamas köyündeki kilisede yangın çıktı.

10 Temmuz 2020 Cuma 14:24
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Limasol’daki bir köyde kilise yangını

Kıbrıs’ın güneyinde Limasol’a bağlı Agios Mamas köyündeki kilisede yangın çıktı.

Kilisenin çatısının ve içerisindeki ikonların zarar gördüğü belirtildi.

Yangının ibadet için yakılan mumlardan dolayı çıktığı belirtildi.

KAYNAK : KIBRIS POSTASI

Anahtar Kelimeler:
LimasolAgios MamasYangın
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