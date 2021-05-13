Limasol’daki camiye yapılan saldırı ABD'nin raporunda

Raporda ayrıca Rum Eski Eserler Dairesi’nin, Hala Sultan Tekke Camisi’ne olağan gidişleri kısıtlamayı sürdürdüğüne ve Larnaka’da eski mezarlığın dolmasından dolayı yeni mezarlık inşa edilmesi talebinin ise Rum İçişleri Bakanlığı’nca reddedilmesine de yer verildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Kıbrıs raporda “uluslararası tanınmış Kıbrıs Cumhuriyeti” ve “yalnızca Türkiye tarafından tanınan Kıbrıslı Türkler tarafından yönetilen bölge” olarak iki ayrı başlıkta değerlendiriliyor.

“Kıbrıs Cumhuriyeti”yle ilgili bölümde, Anayasa’nın dini ayrımcılığı yasakladığı ve kişinin dinini ibadet etme, öğretme ve uygulama özgürlüğünü koruduğu belirtildi. Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi’ne iç meselelerini düzenleme ve yönetme hakkı veren yönetimin, Müslümanların bağışladığı ibaret yerleri ve mülkleri yöneten ve İslami bir vakıf olan Vakfı da tanıdığına işaret edildi.

Raporda, Rum İçişleri Bakanlığı vesayeti altındaki, faaliyette olan sekiz camiden ikisinin banyo ve yıkanma tesislerinden yoksun olduğu da belirtilirken, Rum Eski Eserler Dairesi’nin, Hala Sultan Tekke Camisine olağan gidişleri kısıtlamayı sürdürdüğü de ifade edildi.

Raporda, Hala Sultan Tekke Cami İmamının, Rum Eski Eserler Dairesine bağlı güvenlik görevlilerinin, bazı Müslüman olmayan turistlerin uygun kıyafetleri giymeden camiye girişlerine izin verilmesinden duyduğu rahatsızlığa da yer verildi. İmamın, Larnaka’daki Türk mezarlığının tamamen dolduğunu, ancak Rum İçişleri Bakanlığının EVKAF’ın komşu arazisine yeni bir mezarlık inşa edilmesi talebini kabul etmemesinden de yakındığı kaydedildi.

KIBRIS TÜRK TARAFI

Raporun Kıbrıs Türk tarafıyla ilgili olan kısmında ise, Kıbrıs Türk makamlarının, Covid-19 pandemisi yüzünden ziyaretlerin azalmış olmasına rağmen, Rum Ortodoks dini alanlarına iyileştirilmiş bir erişim sağlamaya devam ettiği belirtildi.

Raporda ayrıca, Covid-19 pandemisi önlemleri nedeniyle, 12 Mart 2020 tarihinden sonra dini hizmetlerle ilgili KKTC Dışişlerine başvuruda bulunulmadığına yer verdi.

Haravgi gazetesi ise “ABD Dışişleri, Cami Vandallığına Atıfta Yapıyor” başlıklı haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2020 yılıyla ilgili Dini Özgürlükler Raporunda, geçen Mart ayında Limasol’daki camiye yapılan vandallığa atıfta bulunulduğunu yazdı.