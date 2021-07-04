Limasol'daki yangınla ilgili 67 yaşındaki şahıs tutuklandı!

Rum Polisi Limasol’daki yangınla ilgisi olduğu düşünülen 67 yaşındaki 1 kişiyi gözaltına alındı...

Limasol’a bağlı Arakapa'da başlayan ve çevre köylere de sıçrayan; evlerin, araçların yanı sıra ağaçların ve yabani bitki örtüsünün de zarar görmesiyle sonuçlanan yangının nedenlerinin araştırıldığı soruşturma sonucunda 67 yaşındaki 1 kişi gözaltına alındı.

Rum Polisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile gözaltına alınan ve ismi henüz açıklanmayan 67 yaşındaki erkek şahsın ifadesi alındıktan sonra hakkında tutuklama kararı verildiğini duyurdu.

Polis Lİmasol’da yangınla ilgili detaylı incelemelerin devam ettiğini ve olayla ilgili iddiaların araştırılmakta olduğunu açıkladı.