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Limasol’u su bastı

04 Ocak 2020 Cumartesi 14:02
Limasol’u su bastı

Bir süredir etkili olan yağışlı hava nedeniyle Rum tarafındaki barajlar taşmaya başladı, önceki akşam yaşanan şiddetli yağış nedeniyle Limasol’da su baskınları yaşandı. 

Fileleftheros ve diğer gazeteler önceki gece bastıran şiddetli yağış nedeniyle bir saat içerisinde Limasol merkezde caddelerin suyla dolduğunu, araçların yollarda mahsur  kaldığını, evlere ve işyerlerine giren suyun masa, sandalye ve diğer eşyaları sürüklediğini, insanlar suyun götürdüğü eşyalarının peşine düşerken polis ve itfaiyenin alarma geçtiğini yazdı.

Alithia ise son günlerde düşen yağış nedeniyle barajların birbiri ardına taşmaya başladığına dikkat çekti.
Habere göre dün Bin 430 metreküp su kapasiteli Ksilatu, “Argaka”, “Pomu”, “Tamasu”, “Malunda” ve “Kalopanayoti” barajları taştı. Güney Boru Hattı barajlarının doluluk oranı yüzde 85,8 Baf’ta yüzde 95,6 Poli Hirsofu’da yüzde 86,7 ve

Lekfkoşa’da (Rum kesimi) yüzde 85,4’e ulaştı. Güney Kıbrıs’taki barajlara akan toplam su miktarının 2 bin 973 metreküp ve toplam doluluk oranlarının yüzde 85,4 olduğu kaydedildi. Asprokremmo barajının da taşması beklendiğinden Rum Su İşleri Dairesi, barajı ziyaret eden halkın güvenliğini sağlamak için  polisin işbirliğinde önlem almakta olduğu haber verildi. 

Gazete Trodos’taki kar kalınlığının ise dün öğleden sonraya kadar 54 cm’e ulaştığını, yollardaki buzlanma nedeniyle Trodos’a yalnızca dört çekerli araçların çıkışına izin verildiğini, Rum Orman Dairesi’nin de Ulusal Park patikalarının kullanılmasının ise güvenlik açısından tehlikeli olduğu uyarısı yaptığını yazdı.

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Yağışlı HavaAşırı YağışlarGüney KıbrısLimasolSu BaskınıHaberGündemKıbrıs
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