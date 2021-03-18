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Limasol’un yeniden kapanma ihtimali gündemde

 Güney Kıbrıs’ta, özellikle Limasol bölgesinde görülen Korona virüs vakalarındaki artışın, bölgenin yeniden kapatılmasını gündeme getirdiği bildirildi.

18 Mart 2021 Perşembe 12:09
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Limasol’un yeniden kapanma ihtimali gündemde

Politis gazetesi, “Limasol Yine Kapanma Yoluna Girdi” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta dün tespit edilen 382 yeni Korona virüs vakasının 108’inin Limasol’dan olduğuna dikkat çekti.
Güney Kıbrıs’taki vakalarda ve hastanelerde tedavi görenlerin sayısında yaşanan artışın Limasol’da daha sıkı tedbirlerin uygulanmasını gündeme getirdiğini belirten gazete, konunun bir sonraki bakanlar kurulu toplantısında ayrıntısıyla ele alınacağını vurguladı.
Öte yandan dün toplanan Rum Bakanlar Kurulu, salgından etkilenen işletmeler ve çalışanlara yönelik 70 milyon Euroluk destek paketinin 40 milyon Euro’luk kısmını dün onayladı.

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