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Liseli gençlere federasyonu yeren, enosisi destekleyen broşür

Lise öğrencilerine Enosisçi ve federasyon karşıtı broşür: “68 yıl sonra bugün mücadele, milli talebimiz çağdaş tarihi olgulara uyarlanarak devam ediyor”

27 Ocak 2018 Cumartesi 14:24
Liseli gençlere federasyonu yeren, enosisi destekleyen broşür
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Larnaka Ayiu Yeorgiu Lisesi edebiyat öğretmeninin 15 Ocak ENOSİS Plebisiti’nin yıldönümünde, faşist ve federasyon karşıtı bir broşür hazırlayarak öğrencilere dağıttığı haber verildi.

Haravgi “Larnaka Okulunda Enosisçi ve Federasyon Karşıtı Hezeyan... Yıldönümü Öğretmen Tarafından Federasyon Karşıtı Ders İçin Kullanıldı” başlıklı haberinde Rum Eğitim Bakanlığı’nın Enosis Plebisiti ile ilgili genelgesini askıya almasıyla birlikte, Larnaka’daki bir okulda bu genelgenin, “Enosis lehine ve arzu edilen çözümün aleyhine bir hezeyana uyarlayarak kullanıldığını” yazdı.

Ayiu Yeorgiu Lisesi edebiyat öğretmeninin Enosis Plebisiti ile ilgili bir broşür hazırladığını ve bunu 15 Ocak’ta öğrencilere dağıttığını belirten gazete “öğretmen Enosis plebisitinin tarihi süreci ile yetinmedi, öğrencilere, Yunanistan’la Enosis (birleşme) mücadelesinin 68 yıl sonra bugün, çağdaş tarihi olgulara uyarlanarak! devam etmekte olduğu ‘bilgisini verdi’” ifadelerini kullandı.

Gazete “2018’de Yunanistan’la Enosis’e  hevesle bağlı” diye nitelediği edebiyat öğretmeninin “bununla da yetinmeyip, federasyon karşıtı hezeyana da girdiği” yorumunda bulundu, öğrencilere dağıtılan broşürün şu bölümünü paylaştı:

“68 yıl sonra bugün mücadele, milli talebimiz çağdaş tarihi olgulara uyarlanarak devam ediyor. Artık maalesef, Zürih Anlaşmaları’nın kurnaz labirentinden ve koruyucu güçlerin müdahale hakları ile federasyon çözümü kanserinden geçmesi gerekiyor.”

Bu yaşanandan ELAM’ı, DİSİ’yi ve Rum meclisinde Enosis Plebisiti’nin okullarda işlenecek milli bayramlar arasına alınması teklifine olumlu oy verenleri sorumlu tutan gazete, ismini açıklamadığı edebiyat öğretmeninin kaleme alıp öğrencilere dağıttığı broşürün fotokopisini de yayınladı.

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