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Loizidu Politis aleyhine ara emri aldı

Politis, haberi manşetten verdi ve Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ni, Loizidu’nun kişisel çıkarlarını kamunun bilgi alma hakkından üstün tutan bir karara imza atmakla suçladı.

11 Ocak 2018 Perşembe 14:28
Loizidu Politis aleyhine ara emri aldı
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Rum Başsavcılığı’nın iki numaralı adamı iken, Rusya Başsavcılığında görevli gibi çalışmakla suçlanan ve kurumlar arası yazışmalarını özel şifreli sistem yerine kendi özel elektronik posta hesabı üzerinden yürütmekle suçlanan Eleni Loizidu, ilk önce bir Rus basın kuruluşu tarafından yayınlanan yazışmasını aktaran Politis gazetesi aleyhine ara emri aldı.

Politis, haberi manşetten verdi ve Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ni, Loizidu’nun kişisel çıkarlarını kamunun bilgi alma hakkından üstün tutan bir karara imza atmakla suçladı.

Dün alınan ara emrinin, Eleni Loizidu aleyhine açılan davanın görüleceği güne kadar geçerli olduğuna işaret edilen haberde, davanın 2-3 yıl sonra görülmeye başlanabileceğine dikkat çekti.

Habere göre Mahkeme kararına Rum Gazeteciler Birliği Başkanı Yorgos Frankos tepki gösterdi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de görüş belirtti.

Anastasiadis, Loizidu’nun elektronik postalarının yayınlanmasını TVone’a değerlendirirken,  “kamu çıkarıyla ilgili belgeler yayınlandığında sorunu yaratan gazeteciler değildir.  Sorunu, güvenlik kodlarını kullanmak yerine kişisel elektronik posta hesabını kullanan, bunun da ötesinde, kullandığı ifadeler  ve söyledikleridir” dedi.

Devletin ilişkilerini veya itibarını etkileyen konumlarda bulunanların, hareketlerine ve davranışlarına çok dikkat etmesi gerektiğini de vurgulayan Anastasiadis “söz konusu savcı, davranışları ile bizi çok zor duruma düşürdü” dedi.

Anastasiadis, Alfa isimli yayın organına konuşurken ise  Loizidu’nun elektronik postalarında yer alanlar için “devlete ciddi sorun çıkarıyor ve bizi Rusya’nın emrinde olmakla suçlayanların eline argüman veriyor” dedi. Anastasiadis, Loizidu için de “sorumluluğu vardır çünkü devleti zor duruma soktu. Bir savcının  şahsi verileri ihlal etme ve  ülkemizin gerek Avrupalı ortaklarımızla gerekse Rus dostlarımızla ilişkilerinde bir dolu sorun çıkarma rolü olduğunu zannetmiyorum” dedi.

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