Rum Savcı Eleni Loizidu’nun Rus Başsavcılığı’ndan yetkililerle elektronik ortamda yaptığı yazışmaların basına sızmasının ardından dün resmen açığa alındığı bildirildi.
Haravgi gazetesi, Rum Kamu Hizmeti Komisyonu’nun dün, hakkında soruşturma yürütülen Loizidu’yu açığa aldığını yazdı.
Haberde Rum Başsavcı Kostas Kliridis’in Rum Kamu Hizmeti Komisyonu’na, Loizidu’nun açığa alınması konusunun incelenmesini istediği bir mektup gönderdiği hatırlatıldı.
Loizidu resmen açığa alındı
Haravgi gazetesi, Rum Kamu Hizmeti Komisyonu’nun dün, hakkında soruşturma yürütülen Loizidu’yu açığa aldığını yazdı.
06 Aralık 2017 Çarşamba 12:52
Rum Savcı Eleni Loizidu’nun Rus Başsavcılığı’ndan yetkililerle elektronik ortamda yaptığı yazışmaların basına sızmasının ardından dün resmen açığa alındığı bildirildi.