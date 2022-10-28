Lübnan Cumhurbaşkanlığı duyurdu...

Lübnan, Doğu Akdeniz'deki deniz sınırı çiziminde İsrail ile anlaşmaya vardıktan hemen sonra bu kez Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile aynı meseleyi ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile tartışmalı deniz sınırı çizimi meselesinde bir formülde anlaşma sağlandığını Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlandı.

Açıklamada, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, Beyrut'ta temaslarda bulunan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi heyeti ile bir araya gelen Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Ebu Saab'ın Avn'a, Baabda Sarayı'nda bu sabah başlayan deniz sınırına ilişkin görüşmelerin tamamlandığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi heyetinin, Enerji Bakanlığına bağlı petrol idaresi ve askeri yetkililerin huzurunda Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye ile de görüştüğünü söylediği kaydedildi.

Meclis Başkan Yardımcısı Ebu Saab, "Görüşmeler sonucunda, deniz sınırlarının değiştirilmesi hususunda yasal prosedürlere göre bir formüle ulaşıldığı ve bunun uygulanması konusunda mutabık kalındığını" aktardı.

Formülün GKRY ve Lübnan arasındaki kuzey sınır bölgesinde yer alan ortak sınır hattını kapsadığını belirten Ebu Saab, sınır hattındaki birleşme noktalarının Suriye ile anlaşmanın ardından belirleneceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Avn da bugün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığından diplomat Tasos Tzionis başkanlığındaki heyeti Baabda Sarayı'nda kabul etmişti.

Lübnan'ın denizden 3 ülke ile sınırı bulunuyor. Bu ülkeler güneyde İsrail, kuzeyde Suriye ve batıda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi.

Doğu Akdeniz'de zengin gaz ve petrol kaynaklarının olduğunun duyurulmasından sonra Lübnan, söz konusu üç ülkeyle dolaylı ya da doğrudan görüşme adımları atmıştı.

İsrail ve Lübnan, uzun süreli dolaylı müzakereler sonucunda dün deniz sınırı çizimi konusundaki anlaşmayı imzalamıştı.