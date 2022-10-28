Künye
Kıbrıs 28
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Evde pusu kuruldu! Kokainle yakalandılar
Evde pusu kuruldu! Kokainle yakalandılar
Girne'de polis operasyonu!
Girne'de polis operasyonu!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Aile hakkında soruşturma başlatıldı
Aile hakkında soruşturma başlatıldı
“TAAMMÜDEN KATİLLİK” Çiçek, Sare ve Tunç yeniden mahkemede
Çiçek, Sare ve Tunç yeniden...
banner107

Lübnan Cumhurbaşkanlığı duyurdu...

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile tartışmalı deniz sınırı çizimi meselesinde bir formülde anlaşma sağlandığını duyurdu.

28 Ekim 2022 Cuma 22:55
97 Okunma
Lübnan Cumhurbaşkanlığı duyurdu...



Lübnan, Doğu Akdeniz'deki deniz sınırı çiziminde İsrail ile anlaşmaya vardıktan hemen sonra bu kez Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile aynı meseleyi ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile tartışmalı deniz sınırı çizimi meselesinde bir formülde anlaşma sağlandığını Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlandı.

Açıklamada, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, Beyrut'ta temaslarda bulunan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi heyeti ile bir araya gelen Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Ebu Saab'ın Avn'a, Baabda Sarayı'nda bu sabah başlayan deniz sınırına ilişkin görüşmelerin tamamlandığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi heyetinin, Enerji Bakanlığına bağlı petrol idaresi ve askeri yetkililerin huzurunda Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye ile de görüştüğünü söylediği kaydedildi.

Meclis Başkan Yardımcısı Ebu Saab, "Görüşmeler sonucunda, deniz sınırlarının değiştirilmesi hususunda yasal prosedürlere göre bir formüle ulaşıldığı ve bunun uygulanması konusunda mutabık kalındığını" aktardı.

Formülün GKRY ve Lübnan arasındaki kuzey sınır bölgesinde yer alan ortak sınır hattını kapsadığını belirten Ebu Saab, sınır hattındaki birleşme noktalarının Suriye ile anlaşmanın ardından belirleneceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Avn da bugün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığından diplomat Tasos Tzionis başkanlığındaki heyeti Baabda Sarayı'nda kabul etmişti.

Lübnan'ın denizden 3 ülke ile sınırı bulunuyor. Bu ülkeler güneyde İsrail, kuzeyde Suriye ve batıda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi.

Doğu Akdeniz'de zengin gaz ve petrol kaynaklarının olduğunun duyurulmasından sonra Lübnan, söz konusu üç ülkeyle dolaylı ya da doğrudan görüşme adımları atmıştı.

İsrail ve Lübnan, uzun süreli dolaylı müzakereler sonucunda dün deniz sınırı çizimi konusundaki anlaşmayı imzalamıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs'ta haftalık Covid-19 verileri açıklandı
Güney Kıbrıs'ta haftalık Covid-19 verileri açıklandı
Rum merkezi cezaevinde 41 yaşındaki Kıbrıslı Türk bir mahkûm ölü bulundu
Rum merkezi cezaevinde 41 yaşındaki Kıbrıslı Türk bir mahkûm ölü bulundu
Bankalardaki mevduatlar son 9 yılın en yüksek seviyesinde
Bankalardaki mevduatlar son 9 yılın en yüksek seviyesinde










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim