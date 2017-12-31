Lübnan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi işbirliğinden söz etti

Lübnan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Claude El Hajal’ın, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, gerek iki ülke arasındaki ilişkiler, gerekse Yunanistan’ın da bulunduğu üçlü işbirliğinden söz ettiği belirtildi.



Alithia gazetesine göre Lübnan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Claude El Hajal, Lübnan ve Güney Kıbrıs’ın işbirliklerinin geliştirilmesini arzuladığını ifade etti.



Güney Kıbrıs’ın, araştırma ve hidrokarbondan faydalanma konusunda yardım sağlayacağını ifade eden El Hajal, Lübnan silahlı kuvvetlere verdiği askeri yardımın ise 20 milyon Euro değerinde olduğunu belirtti.



Lübnanlıların, Güney Kıbrıs’ta taşınmaz mallara, otelcilik ve bankacılık sektörüne yatırım yaptığını belirten Büyükelçi, Lübnan-Güney Kıbrıs-Yunanistan arasındaki üçlü işbirliğinin de bölgede barışın sağlanmasını hedeflediğini söyledi.



El Hajal, üç ülke arasındaki, devlet başkanları düzeyindeki üçlü zirvenin, Rum Başkanlık seçimlerinin ardından yapılmasının beklendiğini de ifade etti.