LUTE 7 MART’TA KIBRIS’A GELİYOR

Rum haber kaynaklarına göre Lute, Cenevre’de gerçekleştirilecek olan gayriresmi 5+1 konferansın ön hazırlıklarını yapmak için 7-9 Mart tarihleri arasında Kıbrıs’ta olacak.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek olan Lute, Kıbrıslı Türk ve Rum müzakerecilerle de bir araya gelecek.