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LUTE 7 MART’TA KIBRIS’A GELİYOR

 BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs konusunda görevlendirdiği üst düzey BM yetkilisi Jane Holl Lute, 7 Mart Pazar günü Kıbrıs’a geliyor.

27 Şubat 2021 Cumartesi 10:25
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LUTE 7 MART’TA KIBRIS’A GELİYOR

Rum haber kaynaklarına göre Lute, Cenevre’de gerçekleştirilecek olan gayriresmi 5+1 konferansın ön hazırlıklarını yapmak için 7-9 Mart tarihleri arasında Kıbrıs’ta olacak.
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek olan Lute, Kıbrıslı Türk ve Rum müzakerecilerle de bir araya gelecek.

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