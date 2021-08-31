Alithia gazetesi, “Lute Gelmiyor- Liderlerin New York’taki Görüşmesi de Havada” başlıklı haberinde, Lute’un Kıbrıs’a gerçekleştireceği ziyaretinin “başarısızlığa uğradığının” görüldüğünü, çünkü Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamada, Lute’un şu an Kıbrıs’a gelmek için niyetinin olmadığını söylediğini yazdı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la yapacağı ortak görüşmenin de “havada olduğunu” kaydeden gazete, bunun sebebinin ise Afganistan’daki durum ile Guterres’in ortaya koyduğu öncelikler olduğunu belirtti.

Sebebin, özellikle Türk tarafının iki devlet çözümü ve egemen eşitliğin tanınmasına dair ısrarlarının ardından, iki tarafı ayıran mesafe olduğunu öne süren gazete, AKEL partisinin ise, Kıbrıslı Türklerin 1960 Anayasası’na geri dönmelerine dair ifadeleri konusunda, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis aleyhindeki eleştirilerini dün de sürdüğünü iletti.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise AKEL’e yanıtında, Rum kesiminin hiçbir zaman Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin arzu edilen hedefin değişmesi konusunu gündeme getirmediğini savundu.

Lute’un Lefkoşa’ya yapacağı ziyaretin “başarısızlığa uğradığını”, öte yandan Lute’un organize edeceği ve Guterres’in liderlerle New York’ta yapması planlanan ortak görüşmenin de havada olduğunu yineleyen gazete, BM’nin ziyaretin iptal edilmesi konusunda Afganistan’daki kriz ile bunun Guterres açısından yarattığı acil öncelikleri sebep olarak göstermesine rağmen, sebebin Kıbrıs’taki iki taraf arasındaki mesafe olduğunun görüldüğünü belirtti.

Türk tarafının iki devlet çözümünün ileriye götürülmesindeki ısrarı ile müzakerelerin yeniden başlaması için egemen eşitliğin tanınmasını ön şart olarak ortaya koymasının BM Genel Sekreteri tarafından “özellikle problemli bir şekilde ele alınmakta olduğunu” öne süren gazete, “BM Güvenlik Konseyi kararlarını hükümsüz kılan Türk uzlaşmazlığının, şu an Guterres, Tatar, Anastasiadis ortak görüşmesini engelleyen ana neden olduğunu” iddia etti.

Habere göre “diplomatik bir kaynak” ise gazeteye açıklamasında, Rum kesiminin New York görüşmesi konusundaki çabalarının sürdüğünü belirtti.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise dünkü açıklamasında “gerek BM Genel Sekreteri ile liderler, gerekse garantör güçlerin de katılımıyla New York’ta yapılması olası bir görüşme konusunda, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak resmen bizzat BM Genel Sekreteri’ne, olumlu sonuçlara da yol açabileceğini umdukları böyle bir görüşmenin gerçekleştirilmesi gerektiğine dair fikir ve arzularını ilettiklerini” söyledi.

Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin arzu edilen hedefin değişmesi konusunun, hiçbir zaman Rum hükümeti tarafından ortaya konulmadığını da savunan Hristodulidis, RİK 3’e yaptığı açıklamada “hedefin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin üniter (tek) devletten federal bir devlete dönüştürülmesi olduğunu” savunarak, arzu edilen hedefin değiştirilmesi konusunun ortaya konmadığını yineledi.

Her türlü çabanın, üzerinde hemfikir olunan çözüm çerçevesinde gerçekleştirileceğini de dile getiren Hristodulidis, Rum kesiminin, Kıbrıs müzakerelerinin, iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde yeniden başlaması hedefine bağlı olduğunu ifade etti.

Hristodulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ifadelerinin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kıbrıslı Türklerin 1960 Anayasası’ndan doğan haklarıyla ilgili söylediklerine yanıt teşkil ettiğini” de ileri sürdü.

5’inci devletlerarası başvuru konusunda ise Hristodulidis “kapalı bölge Maraş’taki Türk faaliyetlerinin ardından, mülkiyet konusunda meydana gelen yeni gelişmeler ve olgular temelinde, uzmanlar ve hükümetin çalışma gruplarının bu ihtimal üzerinde çalışmakta olduklarını” sözlerine ekledi.

AKEL’in ise, 1960 anayasasıyla ilgili ifadeler konusunda dün de Rum hükümetine yönelik eleştirilerini sürdürdüğünü yazan gazete, AKEL’in Rum hükümetini, Anastasiadis’in konuyla ilgili resmi yazılı açıklaması ile Rum Hükümeti Sözcüsünün konuyla ilgili açıklamasını geri çekmeye çağırdığını belirtti.

AKEL açıklamasında “Rum Hükümet Sözcüsünün geçtiğimiz gün ısrarlı bir şekilde Anastasiadis’in 1960 Anayasası’na geri dönülmesine ilişkin fikrinin, ne mecaz ne de Tatar’a basit bir yanıt olduğunu; bunun yazılı açıklamanın yapıldığı andan itibaren bir öneri olduğunu söylerken; Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in ise bugün ‘bunun daha çok mecaz anlamda’ olduğunu ve böyle bir öneri bulunmadığını söylediğini” belirtti.

Politis ise haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yaktığı ateşi söndürmeye çalıştığını ve Anastasiadis’in 1960 Anayasası’na geri dönüşle ilgili ifadelerini “mecaz olarak nitelendirdiğini” yazdı.

Gazeteye göre Hristodulidis dün konuyla ilgili olarak RİK’e yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in 1960 Anayasası’yla ilgili ifadelerinin “Tatar’ın Kıbrıs Cumhuriyeti’yle ilgili ifadelerinin ürünü olduğunu savundu.

Konuyla ilgili haberler Fileleftheros’ta “Şimdilik Planlamalar- Lefkoşa Kıbrıs Sorunundaki Bir Sonraki Hamleleri Planlıyor”, Politis’te “Öneriden Mecaza Dönüştü”, Haravgi’de ise “Hükümet Önce Kendisine Açıklasın” başlıklarıyla yer aldı.