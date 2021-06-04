Lute, Haziran ayı içinde gelecek

Bu başlıkları, federal çözüm müzakerelerinde belirlenen Yönetim ve Güç Paylaşımı, AB Konuları, Mülkiyet, Toprak ile Güvenlik ve Garantiler olarak sıralayan Hristodulidis, Gayrıresmi konferansın en kısa zamanda toplanması çağırısı da yaptı.

Lute'un, Atina, Ankara ve Londra'da temaslar yaptığını ifade eden Hristodulidis, "Yeni konferans tarihi hemen belirlenmelidir. Ancak bu için iyi hazırlık da yapılmalıdır. Türkiye iki devletli çözümle ilgili baskısını artırırken, işler hiç de kolay değildir" dedi.

Erdoğan'ın 20 Temmuz'da adaya yapacağı ziyareti de değerlendiren Hristodulidis, "Söz konusu Erdoğan olunca, bu ziyaretten her şey beklenilebilir" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

AB'nin Yapısal Reformlar Direktörü Mario Nava'nın bugün adada olduğunu da anımsatan Hristodulidis, ziyaretin özellikle Kıbrıslı Türkler açısında önemli olduğunu belirtti. Nava'nın çeşitli temaslarda bulunduğunu belirten Hristodulidis, bugün ilerleyen saatlerde de ABD'nin Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Vitoria Nuland ile bire telefon görüşmesi gerçekleştireceğini ifade etti. Rum Bakan, görüşmenin esas gündem maddesinin Kıbrıs sorunu olacağını sözlerine ekledi.

14 Haziran'da Brüksel'de düzenlenecek NATO Zirvesini de kritik olarak niteleyen Hristodulidis, o zirvede yapılacak olan Biden-Erdoğan ve Biden-Miçotakis görüşmelerinin de büyük önem arzettiğine dikkat çekerek, Biden-Anastasiadis görüşmesi için de diplomatik girişimlerin devam ettiğini belirtti.