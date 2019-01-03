Lute'un ay sonunda adaya gelmesi bekleniyor





Fileleftheros gazetesi, konuya ilişkin haberinde, Rum Hükümeti’nin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili geçici özel danışmanı Lute’un, Kıbrıs müzakerelerine geri dönülmesinin yolunun açılması için, referans şartlarında bir anlaşmaya varılması çabasının sürmesi amacıyla, ay sonunda adaya yeni bir ziyaret yapmasını beklediğini yazdı.



Gazeteye göre konu hakkında Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamada bulunan Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Lute’un kendi açıklamalarına atıfta bulunarak, Ocak-Şubat aylarında yeniden adaya gelmesinin beklendiğini belirtti.



Lute’un muhtemelen Ocak ayı sonuna doğru Kıbrıs’ı ziyaret edeceği değerlendirmesinde bulunan Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması amacıyla, referans şartlarının ele alınmasına hazır olduğunu da yineledi.



ANASTASİADİS SLOVENYA’YA GİDECEK



KİPE’ye açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Slovenya’ya yapması beklenen ziyaretine de değinen Prodromu, Anastasiadis’in ziyaretinin gündeminde, ikili ilişkiler, Avrupa meseleleri aynı zamanda Kıbrıs sorununun bulunacağını belirtti.



Anastasiadis’in Slovenya’ya gitmek için 8 Ocak’ta adadan ayrılmasının beklendiğini kaydeden Prodromu, Anastasiadis’in ziyaret çerçevesinde Slovenya Cumhurbaşkanı ve Başbakanıyla görüşmeler yapmasının beklendiğini ifade etti.Haravgi gazetesi ise haberinde, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılması konusunun, Ocak ayı sonunda, BM Güvenlik Konseyi’nde ele alınmasının beklendiğini anımsattı.Haravgi gazetesine göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise Astra’ya yaptığı açıklamada, AKEL’in Kıbrıs sorununun gidişatı konusunda ciddi endişelere sahip olmayı sürdürdüğünü belirterek, hükümetin bile referans şartlarının ne anlama geldiğini bilmediğini savundu.Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in söylediklerinin BM tarafından desteklenmediğini de ifade eden Kiprianu, BM’nin gerek raporlarında, gerek yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin rolünü yücelttiğini, fakat aynı şeyin, Anastasiadis’in müzakerelerde muhafaza ettiği tutumla gerçekleşmediğini söyledi.AKEL’in hiçbir zaman hiç kimseye, özellikle de Rum Yönetimi Başkanı’na Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak düşünmesini yasaklamadığını da ifade eden Kiprianu, fakat farklı diplomatik kaynaklardan gelen bilgilerin Başkan’ın başka çözüm şekillerine dair düşünceleri olduğunu belirttiği zaman, diğer tarafın da başka çözümlere ilişkin düşüncelerde bulunmasının beklenen bir şey olduğunu iddialarına ekledi.