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Mahkeme devlet sorumlu tuttu

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1976-2009 yılları arasında faaliyet gösteren Astrasol Fabrikası’yla ilgili davada, devletin suçlu bulunduğu bildirildi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 15:19
Mahkeme devlet sorumlu tuttu
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Lefkoşa Rum Kesimi’nde 1976-2009 yılları arasında faaliyet gösteren Astrasol Fabrikası’yla ilgili davada, devletin suçlu bulunduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, fabrikadan etrafa saçılan kanserojen maddeler nedeniyle, fabrika çalışanları ve bölgede yaşayan çoğu kişinin kanser hastası olması üzerine dava açıldığını ve 8 yıl süren davanın sonucunda, mahkemenin, fabrika müdürünün ve devletin, bu duruma göz yumduğu hükmüne vardığını yazdı.

Haberde, ilgili karar üzerine, fabrika aleyhinde açılan 21 davanın daha, bu davayla bağlanacağı ve davacıların tazminat talebinin netleşeceği kaydedildi.

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