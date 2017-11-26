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Malas da Kıbrıs sorununda federal çözüm istiyor

AKEL destekli bağımsız Başkan adayı Malas’ın dün, Yunanistan Başbakanı Çipras ve SYRIZA partisi Sekreteri Rigas ile görüştüğü bildirildi.

26 Kasım 2017 Pazar 14:42
Malas da Kıbrıs sorununda federal çözüm istiyor
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AKEL destekli bağımsız Başkan adayı Stavros Malas’ın dün, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve SYRIZA partisi Sekreteri Panos Rigas ile görüştüğü bildirildi.

Haravgi gazetesi, Malas’ın Atina’da gerçekleştirdiği temaslarda, Kıbrıs sorununda arzu edilenin, iki toplumlu ve iki kesimli federasyon çözümü olduğunu vurguladığını yazdı.

Gazete, Malas’ın Çipras ile yaptığı görüşmenin verimli geçtiğini ve görüşmede, Güney Kıbrıs’taki Başkanlık seçiminin ardından yapılması gerekenlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Haberde, Malas-Rigas görüşmesinde ise, Rigas’ın Malas’ın adaylığını desteklediğini ve Malas’ın adaylığının, birlik, toplumsal adalet ve Kıbrıs sorununun federal çözümünde güvence teşkil ettiğini söylediği belirtildi.

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