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“Malas ile Papadopulos arasındaki yarış tüm ihtimallere açık”

Güney Kıbrıs’ta 8 gün sonra yapılacak olan Başkanlık seçiminin ilk turunda, DİKO’lu başkan adayı Nikolas Papadopulos ile AKEL destekli bağımsız başkan adayı Stavros Malas arasındaki yarışın, “tüm ihtimallere açık olduğu” bildirildi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 13:26
“Malas ile Papadopulos arasındaki yarış tüm ihtimallere açık”
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Fileleftheros gazetesi, “CMRC Cypronetwork” adlı şirketin Antenna hesabına yaptırdığı ankete göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yüzde 30,2 oranında, Papadopulos’un yüzde 21,4 oranında, Malas’ın da yüzde 20 oranında oy alacağını yazdı.

Gazete, aynı şirketin daha önce 2 anket daha gerçekleştirdiğini ve bu anketle birlikte değerlendirildiğinde, Papadopulos ile Malas arasındaki yarışın zorlu geçeceğini; çünkü oy oranlarının birbirine çok yakın olduğunu yazdı.

Öte yandan Politis gazetesi ise, GPO şirketi tarafından yaptırılan ankete göre, Malas’ın ilk turda ikinci sırayı alacağını belirtti.

GPO şirketinin anketine katılanların yüzde 33’ü Anastasiadis’e, yüzde 26,5’i Malas’a, yüzde 24’ü Papadopulos’a oy vereceğini kaydetti.

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